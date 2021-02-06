«Вест Бромвич» не может найти деньги на Мусу

Переход бывшего нападающего ЦСКА Ахмеда Мусы в «Вест Бромвич» находится на грани срыва, сообщает Daily Mail.

28-летний нигериец находится в Англии и уже прошел медобследование. Главный тренер «Вест Брома» Сэм Эллардайс рассчитывает подписать футболиста, который находится в статусе свободного агента, до конца сезона.

Однако руководство клуба пошло на урезание бюджета и пока не может согласовать условия личного контракта Мусы. К футболисту проявляют интерес уже другие клубы АПЛ.

Ранее Муса уже выступал в АПЛ за «Лестер», куда перешел из московского ЦСКА летом 2016 года. Последним клубом нигерийца был «Аль-Наср».