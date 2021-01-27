«Манчестер Сити» разгромил «Вест Бромвич» и вышел в лидеры АПЛ

«Манчестер Сити» на выезде переиграл «Вест Бромвич» в матче 20-го тура чемпионата Англии (5:0). Дублем отметился Илкай Гюндоган, а также по голу забили Жоау Канселу, Рияд Махрез и Рахим Стерлинг.

Победа позволила команде Хосепа Гвардьолы обойти «Манчестер Юнайтед» и выйти в лидеры турнирной таблицы. «Вест Бромвич» занимает предпоследнее место.

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20-й тур

«Вест Бромвич Альбион» — «Манчестер Сити» — 0:5 (0:4)

Голы: Гюндоган, 6 (0:1). Жоау Канселу, 20 (0:2). Гюндоган, 30 (0:3). Махрез, 45+2 (0:4). Стерлинг, 57 (0:5).

«Вест Бромвич Альбион»: Джонстон, Гиббс, Аджайи, Ферлонг, О`Ши, Ливермор, Сойерс, Снодграсс (Филлипс, 59), Робинсон (Бартли, 46), Перейра, Грант (Робсон-Кану, 64).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунс, Жоау Канселу, Зинченко, Рубен Диаш, Гюндоган (Ляпорт, 52), Эрнандес, Фоуден (Торрес, 52), Стерлинг, Махрез, Бернарду Силва (Габриэл Жезус, 60).

Предупреждения: Робсон-Кану, 84. О`Ши, 90+2.

Судья: Кавана.

26 января. Вест Бромвич. Стадион «Хоторнс».