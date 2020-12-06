Дубли Бентеке и Заа принесли «Кристал Пэласу» победу над «Вест Бромвичем»

«Вест Бромвич» дома разгромно проиграл «Кристал Пэласу» (1:5) в матче 11-го тура чемпионата Англии.

В составе гостей дубли на свой счет записали форварды Кристиан Бентеке и Вильфрид Заа, еще один гол забил защитник Дарнелл Ферлонг.

У «Вест Бромвича» отличился хавбек Конор Галлахер.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

11-й тур

«Вест Бромвич» — «Кристал Пэлас» — 1:5 (1:1)

Голы: Ферлонг, 8 — в свои ворота (0:1). Галлахер, 30 (1:1). Заа, 55 (1:2). Бентеке, 59 (1:3). Заа, 68 (1:4). Бентеке, 82 (1:5).

«Вест Бромвич»: Джонстон, Иванович, Бартли, Аджайи, Ферлонг, Сойерс (О`Ши, 80), Галлахер, Филлипс, Перейра, Грант (Робинсон, 62), Диангана (Кровинович, 46).

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, ван Анхолт, Клайн, Макартур (Ридевалд, 73), Куяте, Шлупп (Айю, 74), Миливоевич, Эзе, Бентеке, Заа (Батшуайи, 81).

Предупреждения: Сойерс, 17. Макартур, 49. Галлахер, 58. Миливоевич, 88.

Удаление: Перейра, 34.

Судья: Тирни.

6 декабря. Вест Бромвич. Стадион «Хоторнс».