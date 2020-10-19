«Вест Бромвич» и «Бернли» голов не забили

«Вест Бромвич» и «Бернли» сыграли вничью в матче 5-го тура чемпионата Англии — 0:0. Оба клуба еще не одержали ни одной победы в сезоне. У «Вест Бромвича» 2 ничьи в пяти играх, для «Бернли» очко стало первым после трех поражений на старте.

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Премьер-лига

5-й тур

«Вест Бромвич» — «Бернли» — 0:0

«Вест Бромвич»: Джонстон, Иванович, Хегази, Таунсенд, Ферлонг, Ливермор, Кровинович (Сойерс, 79), Галлахер, Перейра (Филлипс, 88), Грант (Робинсон, 73), Диангана.

«Бернли»: Поуп, Питерс, Лонг, Тарковски, Тэйлор, Уэствуд, Браунхил, Вуд, Гвюдмундссон (Брэйди, 69), Барнс (Родригес, 77), Макнейл.

Предупреждения: Тэйлор, 37. Ливермор, 53. Уэствуд, 77. Филлипс, 90+2.

Судья: Тэйлор.

19 октября. Вест Бромвич. Стадион «Хоторнс».