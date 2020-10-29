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«Вест Бромвич» хочет переподписать контракт с Перейрой

12:31
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«Вест Бромвич» предложит полузащитнику клуба Матеусу Перейре переподписать контракт на улучшенных условиях, сообщает The Telegraph.

По данным источника, руководство клуба довольно выступлениями 24-летнего бразильца и в будущем планирует выручить за него большие деньги. Текущий контракт Перейры с «дроздами» рассчитан до 30 июля 2024 года.

В нынешнем сезоне АПЛ Перейра провел 6 матчей, в которых забил один мяч и отдал результативную передачу.

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