Вернувшийся в АПЛ "Норвич" продлил контракт с Эрнандесом

"Норвич" подписал новое соглашение сроком на четыре года – до июня 2023 года с немецким полузащитником Онелем Эрнандесом. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

26-летний полузащитник Эрнандес выступает за клуб с января 2018 года и за это время сыграл за команду 40 матчей, в которых забил 9 мячей.

"Норвич" обеспечил себе возвращение в АПЛ за тур до конца сезона за счет победы над "Блэкберном" в матче 45-го тура английского чемпионшипа. Последний раз в элитном английском дивизионе "Норвич" играл в сезоне-2015/16.