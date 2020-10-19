«Вернусь лучше и сильнее». Ван Дейк опубликовал открытое письмо после травмы колена

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк опубликовал в Twitter открытое письмо после травмирования связок колена.

Голландец травмировался в самом начале матча с «Эвертоном» (2:2). Голкипер «ирисок» Джордан Пикфорд сбил ван Дейка в штрафной площади ворот хозяев. Игрок не смог вернуться на поле и на 11-й минуте был заменен.

— Сегодня днем я встретился со специалистом, чтобы начать процесс планирования моей реабилитации после столкновения, — написал ван Дейк. — Теперь я полностью сосредоточен на своем выздоровлении и сделаю все, чтобы вернуться как можно быстрее.

Несмотря на все разочарование, я уверен, что трудности открывают новые возможности. С божьей помощью я собираюсь убедить вас, что вернусь лучше, здоровее и сильнее, чем когда-либо прежде. При поддержке моей супруги, детей, семьи и всех в «Ливерпуле» я готов принять новый вызов.

Хочу поблагодарить всех за слова поддержки, это значит много для меня и моей семьи. Буду делать все возможное, чтобы поддержать товарищей по команде, чем смогу. Впереди важные несколько недель, после чего день за днем будет идти восстановление. Я вернусь.