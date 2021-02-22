Вернер: «За последние несколько месяцев в АПЛ меня спустили на землю»

Нападающий «Челси» Тимо Вернер рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в чемпионате Англии.

В текущем сезоне футболист провел 24 матча в АПЛ и забил 5 голов. В прошлом сезоне форвард выступал в бундеслиге в составе «Лейпцига». В 34 матчах он отметился 28 голами.

«Я заметил, что если безголевая серия долго длится, вас больше не называют супернападающим. За последние несколько месяцев меня спустили на землю. Здесь игроки ростом 1,9 метра, они сильны и очень быстрые, включая защитников», — цитирует Вернера Kicker.

В «Челси» футболист перешел в июне 2020 года.