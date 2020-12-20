Вернер сравнил АПЛ и бундеслигу

Нападающий «Челси» Тимо Вернер признался, что в АПЛ играть намного сложнее, чем он ожидал.

«Премьер-лига немного отличается от моей прежней лиги, чемпионата Германии. Она сложнее, чем я думал. В плане контакта здесь тяжелее, чем в Германии. Я ожидал этого, но не настолько», — цитирует Вернера Sky Sports.

В нынешнем сезоне АПЛ Вернер провел 13 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал столько же передач.