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Вернер рассказал о переговорах с «Ливерпулем»

08:58
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Нападающий «Челси» Тимо Вернер рассказал о том, как вел переговоры по уходу из «Лейпцига» минувшим летом.

— Когда я решил уйти из «Лейпцига», я общался с разными клубами, — приводит Goal.com слова Вернера. — Я вел переговоры и параллельно общению с «Челси». Среди клубов был и «Ливерпуль», это отличная команда. Возможно, я мог бы вписаться в другой коллектив, но я выбрал «Челси», потому что это решение казалось мне лучшим среди всех.

24-летний немец перешел в «Челси» из «Лейпцига» за 53 миллиона евро.

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