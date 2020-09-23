Вернер рассказал, что сомневался насчет перехода в «Челси»

Нападающий «Челси» Тимо Вернер рассказал, что сомневался по поводу перехода в лондонскую команду после вылета «синих» из Лиги чемпионов в 1/8 финала от «Баварии» (0:3, 1:4).

— Я совру, если скажу, что не сомневался, — приводит Goal.com слова Вернера. — Поражение на своем поле со счетом 0:3 было совсем не в пользу выбора Лондона. Говорю это открыто, потому что в «Лейпциге» мы всегда достойно и на равных играли против «Баварии».

Вернер перешел в «Челси» из «Лейпцига» летом 2020 года за 53 миллиона евро. На счету 24-летнего немца 1 результативная передача в 2 матчах за команду.