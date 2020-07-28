Вернер провел первую тренировку в «Челси»

Новичок «Челси» Тимо Вернер в понедельник, 28 июля, провел первую тренировку с новой командой. Лондонский клуб купил немца у «Лейпцига».

«Первая тренировка, впервые в синем!» — написал Вернер в Twitter.

24-летний форвард уже официально перешел в «Челси». В нынешнем сезоне Вернер провел за «Лейпциг» 45 матчей во всех турнирах и забил 33 мяча.

Отметим, что Тимо не поможет немецкому клубу в оставшихся матчах Лиги чемпионов, которая будет доиграна в формате «Финала восьми». Клубы закрыли сделку по трансферу Вернера 18 июня, но договорились, что форвард доиграет текущий сезон бундеслиги.