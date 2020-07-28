Вернер провел первую тренировку в «Челси»
04:49
Новичок «Челси» Тимо Вернер в понедельник, 28 июля, провел первую тренировку с новой командой. Лондонский клуб купил немца у «Лейпцига».
«Первая тренировка, впервые в синем!» — написал Вернер в Twitter.
First training, first time wearing blue! ? @ChelseaFC pic.twitter.com/vGTvdjkTpk— Timo Werner (@TimoWerner) July 27, 2020
24-летний форвард уже официально перешел в «Челси». В нынешнем сезоне Вернер провел за «Лейпциг» 45 матчей во всех турнирах и забил 33 мяча.
Отметим, что Тимо не поможет немецкому клубу в оставшихся матчах Лиги чемпионов, которая будет доиграна в формате «Финала восьми». Клубы закрыли сделку по трансферу Вернера 18 июня, но договорились, что форвард доиграет текущий сезон бундеслиги.
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