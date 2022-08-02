Вернер готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения в «Лейпциг»

Нападающий «Челси» Тимо Вернер настроен на возвращение в «Лейпциг», сообщает журналист Патрик Бергер.

По данным источника, 26-летний немец готов пойти на значительное понижение зарплаты ради того, чтобы трансфер осуществился.

Вернер выступал за «Лейпциг» с июля 2016 года, через 4 года он перешел в «Челси». В прошлом сезоне футболист забил 11 голов и сделал 6 результативных передач в 37 матчах за лондонцев.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.