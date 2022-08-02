Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 12:26

Вернер готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения в «Лейпциг»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Челси» Тимо Вернер настроен на возвращение в «Лейпциг», сообщает журналист Патрик Бергер.

По данным источника, 26-летний немец готов пойти на значительное понижение зарплаты ради того, чтобы трансфер осуществился.

Вернер выступал за «Лейпциг» с июля 2016 года, через 4 года он перешел в «Челси». В прошлом сезоне футболист забил 11 голов и сделал 6 результативных передач в 37 матчах за лондонцев.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Источник: https://twitter.com/berger_pj/status/1554392037146910722
Тимо Вернер
Футбол
ФК Лейпциг
ФК Челси
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как определить онкологию на ранней стадии? Советы экспертов
Шомуродов может оказаться в АПЛ, Вернер предложен «Реалу», Кукурелья договорился с «Челси». Главные трансферы и слухи Европы 2 августа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агуэро: «Холанн слишком привык к Германии. Он думал, что будет один, а потом ван Дейк сказал ему: «Добро пожаловать в АПЛ»

«Челси» просит у «Наполи» 3 миллиона евро бонусов за аренду Кепы
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
18
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
19
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
20
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 - : -
7.08 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости