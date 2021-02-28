Вернер: «Безголевая серия в «Челси» — худшее время в моей карьере»
Форвард «Челси» Тимо Вернер заявил, что был подавлен из-за того, что не мог долгое время забить за лондонский клуб.
«Я стал реже улыбаться, хотя улыбаться — очень важно. Отсутствие радости и удовольствия от футбола не может способствовать быстрому возвращению к прежним кондициям. Нужно стараться оставаться позитивным. Это мой следующий шаг к возвращению к старому Тимо.
Безголевая серия в «Челси» — худшее время в моей карьере, раньше я не терял столько возможностей. Теперь я счастлив, что все это закончилось. Было тяжело без ощущения радости после забитого мяча», — цитирует Вернера Sky Sports.
15 февраля Вернер забил гол «Ньюкаслу» (2:0) в матче 24-го тура АПЛ и прервал свою 13-матчевую безголевую серию.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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