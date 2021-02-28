Форвард «Челси» Тимо Вернер заявил, что был подавлен из-за того, что не мог долгое время забить за лондонский клуб.

«Я стал реже улыбаться, хотя улыбаться — очень важно. Отсутствие радости и удовольствия от футбола не может способствовать быстрому возвращению к прежним кондициям. Нужно стараться оставаться позитивным. Это мой следующий шаг к возвращению к старому Тимо.



Безголевая серия в «Челси» — худшее время в моей карьере, раньше я не терял столько возможностей. Теперь я счастлив, что все это закончилось. Было тяжело без ощущения радости после забитого мяча», — цитирует Вернера Sky Sports.

15 февраля Вернер забил гол «Ньюкаслу» (2:0) в матче 24-го тура АПЛ и прервал свою 13-матчевую безголевую серию.