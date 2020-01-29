Венсан Компани: «За расистские выкрики предлагают отстранить от футбола на 10 лет. Но мы не там смотрим»

Бывший капитан «Манчестер Сити», играющий тренер «Андерлехта» Венсан Компани высказался по поводу проблемы расизма в футболе. По его мнению, причиной является отсутствие этнического разнообразия в руководящих органах.

— Если изучить все уровни футбола, все руководство, все менеджерские структуры, вы увидите, что в них нет никакого разнообразия, — цитирует AS Компани. — Нет никакого представительства. Ноль процентов в большинстве залов заседаний.

Кто-то позволяет себе обезьяньи крики, и мы хотим запретить ему посещать футбол на 10 лет или снять с команды 15 очков. Но мы не там смотрим. — Проблема в том, что люди, разрабатывающие правила, не имеют никакого разнообразия, в том числе гендерного. Я говорю об этом уже два года, и это никуда не сдвинулось.