Защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани остался доволен победой над "Лестером" (1:0) в матче 37-го тура чемпионата Англии. "Горожане" возглавили турнирную таблицу, опередив "Ливерпуль" на одно очко.

– Дело не в количестве забитых голов, а в том, когда именно они забиты, – цитирует ВВС Компани, который забил победный гол дальним ударом. – На этот раз гол был забит вовремя. С самого начала мы делали все, чтобы выиграть, но Шмайхель спасал не раз "Лестер". Только мой удар достиг цели. Я старался внести свой вклад. Мы стали на шаг ближе к чемпионству.

Мы оказывали давление, увеличивали темп, хотя завершение хромало. Соперник защищался очень хорошо. Я очень рад за свою команду. Мы заслужили такие моменты. Мы всегда верим в свой шанс и в победу. Каждый матч в последние четыре месяца был крайне важным. "Ливерпуль" тоже идет без ошибок. Впереди у нас финал – игра с "Брайтоном". Пока ничего не выиграно.