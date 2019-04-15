Венсан Компани: "Буду играть в "Манчестер Сити" в следующем сезоне"

Защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани заявил, что будет выступать за этот клуб и в следующем сезоне. Контракт 33-летнего бельгийца с "горожанами" истекает 30 июня.

- Я буду играть в следующем сезоне. Все остальные спекуляции на данный момент отсутствуют, - приводит слова Компани TalkSPORT. - Я сейчас являюсь частью семьи, поэтому мы разберемся с этой ситуацией вместе.

Отношения между мной и клубом не изменятся. Могу сказать одно - я буду играть и пытаться выиграть больше трофеев.

Компани выступает за "Сити" с 2008 года. В составе "горожан" он трижды становился чемпионом Англии.

В текущем сезоне Компани провел 20 матчей за "Манчестер Сити". Манчестерский клуб занимает 2-е место в турнирной таблице, имея в активе 83 очка после 33 туров.

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