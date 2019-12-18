Венгер встал на сторону Езила в конфликте с Китаем

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал высказывания полузащитника лондонцев Месута Езила. Он выступил с критикой в адрес Китая, притесняющего уйгуров — представителей коренного населения Восточного Туркестана, исповедующего ислам.

— Месут Озил обладает свободой слова, как и все остальные, и он использует свою известность, чтобы выразить свое мнение, которое не все должны разделять, — приводит слова француза Be Soccer. — Но он имеет право на него.

Важно то, что Озил несет личную ответственность. Это не слова футбольного клуба" Арсенал «, поэтому он говорит о себе. Но когда высказываете личное мнение, принимаете его последствия.

Представители государственных СМИ Китая предупредили «канониров», что упоминание клуба будет под запретом, пока руководство не принесет извинения за действия немца.

Матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» не покажут в Китае из-за высказывания Езила