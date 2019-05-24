Венгер рассказал, что хочет вернуться к работе

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что планирует вернуться к работе, но пока не знает, в каком качестве. 69-летний специалист находится без клуба в настоящий момент.

-Я обязательно вернусь в футбол, – приводит The Guardian слова Венгера. - В какой должности – я пока не знаю, в качестве тренера или нет. Аппетит к работе, желание все еще есть. Футбол по-прежнему является моей страстью. Я пришел к выводу, что хочу поделиться тем, что узнал за свою жизнь. Она будет полезна только в том случае, если вы делитесь своими знаниями. Каким образом это будет происходить, победа в матчах или нечто другое – это я и должен решить. Решение будет принято очень быстро.

Напомним, под руководством Венгера "Арсенал" трижды становился чемпионом Англии, а также по семь раз выигрывал Кубок и Суперкубок этой страны.

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