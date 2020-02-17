Венгер прокомментировал отстранение «Манчестер Сити» от еврокубков на два сезона

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, занимающий пост главы отдела ФИФА по глобальному развитию футбола, отметил, что к «Манчестер Юнайтед», который по решению УЕФА должен быть отстранен на два года за нарушение финансового fair-play, должны применяться общие правила..

— Людей, которые пытались обойти общеустановленные правила различными способами и были пойманы, необходимо наказать, если они делали это намеренно, — цитирует Sky Sport Венгера. — Суть спорта — в победе в рамках правил. Мы празднуем достижения лучших в разных видах спорта и хотим знать, что они уважают правила. Нет уважения к правилам — значит, это не спорт. Если вы участвуете в соревнованиях, вы обязаны уважать правила.