Венгер похвастался отличным прессом. А ведь ему 70 лет

В сети появилась фотография с бывшим главным тренером «Арсенала» Арсеном Венгером, который продемонстрировал на пляже в Дубае свою отличную физическую форму. У 70-летнего французского специалиста видны кубики на прессе.

Во время отдыха на пляже Венгера узнали несколько болельщиков и попросили сделать совместные фотографии. Француз не проявил никаких признаков стресса и демонстрировал свой подтянутый пресс.

Ripped Arsene Wenger shows off his six-pack on Dubai beach https://t.co/VVl4aJXXK7 pic.twitter.com/axVZYxlXtp — The Sun Football ? (@TheSunFootball) November 10, 2019

Ранее сообщалось, что Венгер ведет переговоры с «Баварией». Позже стало известно, что руководство мюнхенцев отложило вопрос о подписании контракта с бывшим главным тренером «Арсенала».