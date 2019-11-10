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Венгер похвастался отличным прессом. А ведь ему 70 лет

20:57
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В сети появилась фотография с бывшим главным тренером «Арсенала» Арсеном Венгером, который продемонстрировал на пляже в Дубае свою отличную физическую форму. У 70-летнего французского специалиста видны кубики на прессе.

Во время отдыха на пляже Венгера узнали несколько болельщиков и попросили сделать совместные фотографии. Француз не проявил никаких признаков стресса и демонстрировал свой подтянутый пресс.

Ранее сообщалось, что Венгер ведет переговоры с «Баварией». Позже стало известно, что руководство мюнхенцев отложило вопрос о подписании контракта с бывшим главным тренером «Арсенала».

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