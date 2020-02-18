Венгер ответил Эмери на слова о регрессии «Арсенала»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, занимающий пост главы отдела ФИФА по глобальному развитию футбола, ответил на высказывание Унаи Эмери, который возглавлял канониров с мая 2018-го по ноябрь 2019-го. Испанский специалист заявил, что клуб регрессировал в течение двух лет до его прихода.

— В 2017 году мы набрали 75 очков в чемпионате и выиграли Кубок Англии, поэтому нельзя сказать, что Арсенал находился в упадке, — приводит Laureus World Sports Awards слова Венгера. — Годом ранее мы заняли второе место в АПЛ. «Арсенал» — это клуб, который находится в хорошем финансовом положении. У него есть отличные игроки, и поэтому, когда вы являетесь тренером такой команды, вы должны отстаивать то, что делаете, и результаты, которые показываете, а не винить обстоятельства.

Эмери был уволен в ноябре 2019 года. Накануне «Арсенал» дома проиграл «Айнтрахту» в матче группового турнира Лиги Европы со счетом 1:2, сохранив лидерство в группе F и шансы на выход в плей-офф, однако вызвав при этом недовольство со стороны болельщиков. Решение было принято в связи с тем, что результаты и выступления не были на требуемом уровне.