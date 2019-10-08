Венгер отклонил несколько предложений из Англии из-за преданности «Арсеналу»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что после ухода из лондонского клуба отклонил несколько предложений из Англии. Француз руководил «Арсеналом» с 1996 по 2018 год.

— Я человек «Арсенала», а после этого уже я профессионал, — цитирует Sky Sports Венгера. — Я решил уйти из премьер-лиги, потому что слишком привязан к «Арсеналу». У меня были возможности работать в Англии, но я их отклонил.

Не хочу называть клубы, потому что сейчас там работают другие люди, и это будет нечестно по отношению к ним.