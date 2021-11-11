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Венгер: «Моя жизнь — красно-белая, так будет и впредь»

Арсен Венгер рассказал о любви к лондонскому «Арсеналу»
13:39
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Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о любви к лондонскому клубу.

«Я все еще люблю «Арсенал», — приводит слова Венгера официальный сайт лондонского клуба. — Когда играет «Арсенал», я словно сам иду в подкаты, бью по воротам, обороняюсь и атакую. Моя жизнь — красно-белая, так будет и впредь. У нас история любви, которая никогда не закончится. Благодарен клубу за то, что мог заниматься любимой работой. Не всем тренерам так повезло».

72-летний француз возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год. Под его руководством лондонский клуб трижды выиграл чемпионат Англии, а также по семь раз Кубок и Суперкубок страны.

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