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Венгер готов помочь Юнгбергу руководить «Арсеналом»

14:36
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Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что готов помочь нынешнему рулевому команды Фредди Юнгбергу. Швед принял «Арсенал» в ноябре после увольнения Унаи Эмери. Он играл за лондонцев под руководством Венгера с 1998 по 2007 год.

— Всегда рад помочь моим бывшим футболистам и моему бывшему клубу, — цитирует The Telegraph Венгера. — Если у него будет необходимость, конечно, я доступен.

Не хочу слишком много говорить об «Арсенале». Мое сердце с клубом, и я хочу, чтобы они преуспели. Фредди фантастичен и предан делу. Он захочет работать с клубом на протяжении длительного времени.

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