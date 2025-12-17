Великобритания угрожает Абрамовичу судом из-за денег от продажи «Челси»

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер угрожает российскому бизнесмену Роману Абрамовичу судом, если тот не выплатит 2,5 миллиарда фунтов от продажи «Челси», сообщает The Guardian.

На данный момент все средства заморожены из-за санкций со стороны Великобритании.

«Время для выполнения Романом Абрамовичем взятого на себя обязательства при продаже «Челси» истекает, и он должен перевести 2,5 миллиарда фунтов стерлингов на гуманитарные нужды Украины. Правительство готово добиваться исполнения решения через суды», — заявил Стармер.

В 2022 году под давлением санкций Великобритании Абрамович был вынужден продать «Челси», которым управлял с 2003 года. Деньги от сделки находятся на банковском счете компании Fordstam, которая, по данным британских властей, контролируется Абрамовичем.