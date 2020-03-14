Великобритания планирует отменить все массовые мероприятия из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса в Великобритании отменят все массовые мероприятия, сообщают британские СМИ. Это связано с пандемией коронавируса.

По данным The Sun, премьер-министр Борис Джонсон уже принял решение, о котором будет объявлено позднее. Некоторые мероприятия все же можно будет провести он они, должны завершиться до конца следующей недели. Ранее на неопределенный срок были приостановлены чемпионаты Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, а также лондонский марафон. Кроме того, правительство рекомендует работодателям по возможности разрешить сотрудникам работать из дома.

Ранее из-за коронавируса были приостановлены все ведущие европейские футбольные чемпионаты.

Список соревнований, на которые повлиял коронавирус, можно изучить в материале «СЭ»