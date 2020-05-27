Великий и ужасный «Газза». Пол Гаскойн сегодня отмечает день рождения
Сегодня отмечает день рождения бывший нападающий сборной Англии Пол Гаскойн. Ему исполнилось 53 года.
Кстати, вот один из самых красивых голов Гаскойна, который сегодня отмечает день рождения ? Посмотрите, как роскошно Пол забил шотландцам на Евро-1996pic.twitter.com/hra02xidyi— Спорт-Экспресс (@sportexpress) May 27, 2020
Выступал за «Ньюкасл», «Тоттенхэм», «Лацио», «Рейнджерс», «Мидлсбро», «Эвертон», «Бернли», «Гансу Тяньма» и «Бостон Юнайтед». В составе «Тоттенхэма» он выиграл Кубок Англии, с «Рейнджерс» он дважды стал чемпионом Шотландии, по разу выиграл Кубок Шотландии и Кубок лиги.
Провел 57 матчей за сборную Англии, забил 10 мячей. Со сборной он занял четвертое место на ЧМ-1990. Бронзовые призер Евро-96. После завершения карьеры бывший футболист испытывает проблемы с алкоголизмом.