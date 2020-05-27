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Великий и ужасный «Газза». Пол Гаскойн сегодня отмечает день рождения

14:59
Пол Гаскойн. Фото AFP
Пол Гаскойн. Фото AFP
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Сегодня отмечает день рождения бывший нападающий сборной Англии Пол Гаскойн. Ему исполнилось 53 года.

Выступал за «Ньюкасл», «Тоттенхэм», «Лацио», «Рейнджерс», «Мидлсбро», «Эвертон», «Бернли», «Гансу Тяньма» и «Бостон Юнайтед». В составе «Тоттенхэма» он выиграл Кубок Англии, с «Рейнджерс» он дважды стал чемпионом Шотландии, по разу выиграл Кубок Шотландии и Кубок лиги.

Провел 57 матчей за сборную Англии, забил 10 мячей. Со сборной он занял четвертое место на ЧМ-1990. Бронзовые призер Евро-96. После завершения карьеры бывший футболист испытывает проблемы с алкоголизмом.

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