Вегхорст рассказал, что чувствовал после первого гола за «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Вут Вегхорст прокомментировал победу над «Ноттингемом» (3:0) в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги.

«Отличный вечер для нас. Отличный результат и, конечно, победа в первом матче — это действительно хороший шанс выйти в финал. Я был очень счастлив, когда забил, потому что всегда хочется, чтобы первый забитый мяч случился как можно быстрее. Это был важный момент. Я просто повернулся к воротам, надеясь на отскок, и все произошло именно так. Это отличный результат для нас сегодня вечером, поэтому давайте закончим выход в финал на следующей неделе», — цитирует BBC Вегхорста.

Ответный матч состоится на «Олд Траффорд» 1 февраля. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.