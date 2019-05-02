2 мая 2016 года, ровно три года назад ничья в матче 36-го тура чемпионата Англии между "Челси" и "Тоттенхэмом" (2:2) позволила "Лестеру" досрочно стать чемпионом АПЛ. Об этом "лисы" вспоминают в Твиттере.

Тогда нападающий Джейми Варди пригласил в свой дом партнеров по команде. Футболисты испытали невероятные эмоции после финального свистка в игре "Челси" – "Тоттенхэм". "Лестер" впервые стал чемпионом Англии.

"Тоттенхэм" за два тура до окончания чемпионата занимал второе место в турнирной таблице АПЛ с 70 очками. "Лестер" располагался на первой строчке с 77 баллами.

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| 🥳 A party |

| 🗓 2 May, 2016 |

| 📍 Vardy's house |

| 👥 #PL winners |

| ⬜️ Regretfully decline |

| ☑️ Delightfully accept |

- - - - - - - - - - - - pic.twitter.com/t7VI1yUPkv – Leicester City (@LCFC) 2 мая 2019 г.

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