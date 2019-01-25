Вайналдум заметил болельщика, писавшего твит о нем. Видео

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вайналдум оказался в забавной ситуации в аэропорту. Он заснял на видео, как какой-то пассажир самолета писал о нем в свой Твиттер.

Georginio Wijnaldum caught a guy tweeting about him 😂 pic.twitter.com/DLP4L36men – ESPN FC (@ESPNFC) 25 января 2019 г.

"Я на 99 процентов уверен, что Джорджиньо Вайналдум находится со мной на борту. Опозорюсь ли я, если скажу "Фейеноорд" и неловко покажу большой палец на выходе? Практически наверняка", - написал фанат в Твиттере.

"Попался!" - подписал видео воспитанник "Фейеноорда", заснявший написание сообщения на видео. Пользователи нашли исходный твит болельщика.