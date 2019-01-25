22:25 25 января | Футбол — Англия

Вайналдум заметил болельщика, писавшего твит о нем. Видео

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Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вайналдум оказался в забавной ситуации в аэропорту. Он заснял на видео, как какой-то пассажир самолета писал о нем в свой Твиттер.

 

"Я на 99 процентов уверен, что Джорджиньо Вайналдум находится со мной на борту. Опозорюсь ли я, если скажу "Фейеноорд" и неловко покажу большой палец на выходе? Практически наверняка", - написал фанат в Твиттере. 

"Попался!" - подписал видео воспитанник "Фейеноорда", заснявший написание сообщения на видео. Пользователи нашли исходный твит болельщика.

 

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