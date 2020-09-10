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Вайналдум встретился с Клоппом. Переговоры прошли в положительном ключе

21:32
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Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдум провел встречу с главным тренером команды Юргеном Клоппом. Переговоры прошли в положительном ключе, сообщает Sky Sports.

У Вайналдума еще год действует контракт с «красными». У него есть предложение от «Барселоны», но Клопп заверил, что рассчитывает на игрока.

Вайналдум намерен остаться в Мерсисайде, если удастся достичь соглашения о продлении его нынешнего контракта, который истекает в конце сезона-2020/21.

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