Вайналдум встретился с Клоппом. Переговоры прошли в положительном ключе

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдум провел встречу с главным тренером команды Юргеном Клоппом. Переговоры прошли в положительном ключе, сообщает Sky Sports.

У Вайналдума еще год действует контракт с «красными». У него есть предложение от «Барселоны», но Клопп заверил, что рассчитывает на игрока.

Вайналдум намерен остаться в Мерсисайде, если удастся достичь соглашения о продлении его нынешнего контракта, который истекает в конце сезона-2020/21.