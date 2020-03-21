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Вайналдум почеканил туалетной бумагой. Хавбек «Ливерпуля» скучает без футбола

20:03
Джорджинью Вайналдум. Фото ФК «Ливерпуль»
Джорджинью Вайналдум. Фото ФК «Ливерпуль»
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Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдум опубликовал в своем Instagram видео, на котором футболист вместе с другом жонглировал туалетной бумагой. 29-летний голландец принял участие в популярном челлендже «Оставайся дома» из-за распространения коронавируса.

«Больше нет футбола дома, нет проблем. Мы будем становиться лучше в флешмболе «Оставайся дома» (следите за обновлениями, будет вторая часть», — подписал видео Вайналдум.

Ранее в это челлендже приняли участие Лионель Месси, Артемий Панарин, Игорь Ларионов, Петр Чех и другие.

В текущем сезоне хавбек сыграл в 38 матчах за «Ливерпуль», забил 5 голов.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 290 388 человек. Умерших — 11 963, выздоровевших — 93 618. В России на данный момент подтверждено 306 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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