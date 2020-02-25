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Вайналдум планирует вернуться в Голландию

21:05
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Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдум заявил, что планирует вернуться в Голландию на закате своей карьеры.

— В будущем я представлю себя снова в «Фейеноорде», ПСВ или роттердамской «Спарте», — цитирует Вайналдума De Telegraaf. — Порой я смотрю на «Спарту» и думаю, что было бы замечательно провести там заключительные годы своей профессиональной карьеры. В Голландии я поиграл за три клуба, и ко всем трем у меня до сих пор есть чувства. Но ты можешь выбрать лишь один.

Я не могу ничего обещать. Я научился этому у других игроков. Однажды Руд ван Нистелрой пообещал вернуться, но с годами изменил свое мнение.

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