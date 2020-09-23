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Вайналдум отклонил предложение «Ливерпуля» продлить контракт

13:36
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Полузащитник Джорджиньо Вайналдум отказался продлевать контракт с «Ливерпулем», сообщает Daily Express.

По информации источника, переход в команду полузащитника Тиагу Алькантары повысил возможность ухода 29-летнего голландца в «Барселону». Нынешний контракт Вайналдума с мерсисайдцами действует до конца июня 2021 года.

В сезоне-2020/21 Вайналдум провел за «Ливерпуль» 3 матча и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.

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