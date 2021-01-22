Вайналдум назвал причину неудачных результатов «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдум прокомментировал поражение от «Бернли» (0:1) в матче 18-го тура АПЛ.

«У «Ливерпуля» почему-то возникли проблемы с реализацией. Сейчас я не могу объяснить, что вообще происходит. У нас много моментов, но постоянно бьем во вратаря, эту ситуацию надо исправить», — сказал Вайналдум в интервью ВВС.

«Ливерпуль» занимает 4-е место в турнирной таблице, отставая от лидера («МЮ») на 6 очков.