«Вау, я действительно это вижу?» Паллистер вспомнил знаменитый кунг-фу удар Кантона

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Паллистер вспомнил о знаменитом моменте с участием экс-капитана команды Эрика Кантона. В январе 1995 года француз поддался на провокации одного из фанатов во время игры с «Кристал Пэлас» и прыгнул в него прямой ногой.

— Это был шокирующий момент футбольной истории, — цитирует TalkSport Паллистера. — Только Эрик мог сделать что-то подобное, и это было безумием. Эрик мог слететь с катушек, если бы почувствовал, что его обижают. В этом ничего удивительного.

Матч остановили, когда Эрика удалили, мы смотрели, как он идет по кромке поля, а затем просто увидели, как он на что-то среагировал и влетел в толпу. Я подумал: «Вау, я действительно вижу то, что вижу?»

Наш экипировщик пытался оттащить его, это была просто рукопашная. Все футболисты бросились в ту сторону, кроме меня. Я был в шоке и ужасе от того, что увидел. Это был сюрреалистичный момент.

Мы думали, что Эрика ждет «фен» (знаменитые моменты, когда Фергюсон громко кричал на провинившихся игроков). После матча тренер зашел в раздевалку, Эрик уже был там, сидел в углу. Матч закончился 1:1, тренер поругал одних, похвалил других, а затем повернулся к Эрику. Мы подумали: «Сейчас начнется».

Но затем он посмотрел на него и сказал: «Эрик, ты не должен делать такое, сынок». Для Эрика это было как «фен», что довольно забавно.