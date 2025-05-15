Варди заявил о намерении продолжать карьеру

Форвард «Лестера» Джейми Варди верит в то, что может продолжать выступать на высоком уровне. В интервью Sky Sports 38-летний футболист отметил, что у него нет сомнений насчет продолжения карьеры.

«Футбол — сумасшедший мир. Никогда не знаешь, что может случиться. Я буду продолжать, пока ноги не скажут мне, что нужно остановиться. С ногами у меня все в порядке», — рассказал Варди.

Центральный нападающий в сезоне-2024/25 в 35 матчах за «Лестер» забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Варди играет за «Лестер» с 2012 года.

«Лестер» по итогам сезона-2024/25 покинет АПЛ: у команды за два тура до конца чемпионата 22 очка после 36 матчей.