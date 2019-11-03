Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Англия

Варди возглавил гонку бомбардиров чемпионата Англии

20:22
Теги:

Нападающий «Лестера» Джейми Варди отличился в матче 11-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (2:0). 32-летний форвард забил гол на 88-й минуте встречи. Для него этот мяч стал 10-м в текущем сезоне.

Варди стал первым игроком в АПЛ, который забил 10 голов. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») и Тэмми Абрахам («Челси») — по 9 забитых мячей.

В последний раз Варди показывал такую результативность в сезоне-2015/16, когда «Лестер» стал чемпионом.

«Лестер» с 12 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.

«Лестер» оказался сильнее «Кристал Пэлас», Варди забил

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир