Варди возглавил гонку бомбардиров чемпионата Англии

Нападающий «Лестера» Джейми Варди отличился в матче 11-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» (2:0). 32-летний форвард забил гол на 88-й минуте встречи. Для него этот мяч стал 10-м в текущем сезоне.

Варди стал первым игроком в АПЛ, который забил 10 голов. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») и Тэмми Абрахам («Челси») — по 9 забитых мячей.

В последний раз Варди показывал такую результативность в сезоне-2015/16, когда «Лестер» стал чемпионом.

«Лестер» с 12 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.

Jamie Vardy's having a party!



— First player to reach 10 PL goals this season ?

— Player with the most (22) PL goals in 2019 ? pic.twitter.com/yrzUQmNCMT — ESPN FC (@ESPNFC) November 3, 2019

«Лестер» оказался сильнее «Кристал Пэлас», Варди забил