Варди во время замены показал болельщикам «Тоттенхэма», сколько у лондонцев титулов АПЛ

«Лестер» в матче 1-го тура АПЛ сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (1:1).

Во время замены форвард «лисов» Джейми Варди, забивший гол, напомнил болельщикам лондонцев, что у их клуба ни одного чемпионства в АПЛ, в отличии от «Лестера».

Во 2-м туре АПЛ «Тоттенхэм» примет «Эвертон» 24 августа. «Лестер» в этот день сыграет в гостях с «Фулхэмом».