Варди вместе с семьей поблагодарил службу здравоохранения за борьбу с коронавирусом

Форвард «Лестера» Джейми Варди присоединился к флешмобу в поддержку Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Варди вместе с семьей поддержал флешмоб «Clap for our carers» (аплодисменты нашим опекунам).

По состоянию на вечер в мире зафиксировано 510 108 случаев заражения. Лидером по количеству зараженных является Китай — 81,7 тысяч случаев. Число заразившихся в Италии составляет 80,5 тысяч человек, в США — 75,2 тысячи случаев. В России зарегистрировано 840 заразившихся, умерло два человека, 38 выздоровили.