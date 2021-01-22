Варди перенесет операцию на пахе

Главный тренер «Лестера» Брэндон Роджерс на пресс-конференции перед матчем 1/16 финала кубка Англии против «Брентфорда» сообщил об операции, которую предстоит перенести нападающему Джейми Варди.

— Джейми будет отсутствовать несколько недель. Сейчас у нас есть окно, позволяющее ему перенести небольшую операцию. После нее он вернется.

Долго восстанавливаться не придется, но операцию на пах нужно перенести, не стоит ее откладывать — сказал Роджерс.

34-летний Варди уже пропускал в нынешнем сезоне матчи из-за травм. Роджерс заменил Варди в матче 19-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (2:0) из-за обострившейся травмы бедра. Следующий матч против «Челси» Варди тоже начал в старте. Форвард «лис» забил 11 мячей в 18 матчах в чемпионате Англии.