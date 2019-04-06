Варди обогнал Линекера по количеству голов за "Лестер"

Нападающий "Лестера" Джейми Варди, который отметился дублем в матче 33-го тура чемпионата Англии против "Хаддерсфилда" (4:1), обогнал экс-форварда "лис" Гари Линекера по количеству голов за клуб.

32-летний англичанин на текущий момент забил 104 гола за "Лестер". На счету Линекера 103 мяча за 209 матчей. Варди на это понадобилось 265 игр.

Линекер своевременно отреагировал на достижение Варди.

– Отличная игра. Если бы еще я исполнял пенальти в "Лестере", – написал Линекер в Твиттере.

"Лестер" занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ с 47 очками.

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