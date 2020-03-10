Варди не исключает возвращения в сборную Англии

Нападающий «Лестера» Джейми Варди заявил, что не исключает свое возвращение в сборную Англии. 33-летний форвард приостановил свою международную карьеру в августе 2018, договорившись с главным тренером англичан Гаретом Саутгейтом вернуться только в случае эпидемии травм.

— Гарет и я договорились, что дверь останется открытой, и если будет причина вернуться, мы сядем и обсудим это, — цитирует Варди Sky Sports. У нас пока не было никакого разговора. Поэтому только время покажет.

Вари провел за национальную команду 26 матчей и забил 7 мячей.