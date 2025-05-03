Варди может продолжить карьеру в «Лидсе»

Форвард «Лестера» Джейми Варди может продолжить карьеру «Лидсе», сообщает Teamtalk.

По сведениям источника, клуб рассматривает возможность приглашения 38-летнего англичанина, так как планирует закрепиться в АПЛ.

Ранее Варди сообщил о том, что покинет «Лестер» после окончания сезона.

В текущем сезоне Варди провел 33 матча, в которых забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.