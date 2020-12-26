Варди доволен ничьей с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Лестера» Джейми Варди поделился мнением о ничьей в матче 15-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» (2:2).

«Сегодня мы заработали очко, которое абсолютно заслужили. Никто не хотел проигрывать, все выходили побеждать. Мы неплохо справились с хорошим противником, думаю, «Лестер» может быть доволен этой ничьей. Следующий матч через два дня, теперь нужно сконцентрироваться на нем», — приводит BBC слова Варди.

В понедельник, 28 декабря «Лестер» сыграет с «Кристал Пэлас». Начало — в 18.00.

«Лестер» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ с 28 очками, «МЮ» идет на третьем месте с 27 очками.