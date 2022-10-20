Варан считает, что «МЮ» мог забить больше в матче с «Тоттенхэмом»

Центральный защитник «МЮ» Рафаэль Варан доволен матчем команды против «Тоттенхэма» (2:0) в 12-м туре АПЛ.

«Мы показали хорошую игру. Моментов было много, мы могли забить больше голов, особенно в первой половине встречи. «МЮ» показад отличную командую работу. Мне нравится взаимодействовать с Лисандро, это очень хороший футболист. Играть с ним — фантастика», — цитирует Варана Manchester Evening News.

«МЮ» набрал 19 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.