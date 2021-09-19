Варан: «Роналду — лучший пример менталитета победителя в мире»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан высказался о нападающем Криштиану Роналду.
«Я думаю, Криштиану — лучший пример профессиональной этики и менталитета победителя в мире.
Играя рядом с таким футболистом, ты становишься лучше. Он играет на столь высоком уровне в таком возрасте только потому, что восхитительно работает. Я очень рад играть рядом с ним", — приводит слова Варана Sky Sports.
Варан и Роналду вместе играли за «Реал» с 2011 по 2018 год. Оба футболиста перешли в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года.
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Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11095/12408852/raphael-varane-exclusive-interview-manchester-united-centre-back-fulfilling-his-old-trafford-destiny
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