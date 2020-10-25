Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта прокомментировал спорный момент в матче 6-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (0:0). В одном из эпизодов Харри Магуайр придержал испанского футболиста в своей штрафной, не дав замкнуть подачу с фланга. Арбитр Мартин Аткинсон не стал даже смотреть эпизод.

«VAR может работать лучше. Это была пограничная ситуация. Почему бы не потратить 20 секунд, чтобы пересмотреть эпизод? Такое случается, это футбол, я не считаю, что пенальти нужно ставить после любого контакта», — цитирует Аспиликуэту Sky Sports.

После шести матчей лондонцы находятся на шестом месте с девятью очками, манкунианцы расположились на 15-й позиции с семью очками и одной игре в запасе.