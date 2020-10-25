Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«VAR может работать лучше». Аспиликуэта — о спорном моменте в матче с «Манчестер Юнайтед»

11:05
Теги:

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта прокомментировал спорный момент в матче 6-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (0:0). В одном из эпизодов Харри Магуайр придержал испанского футболиста в своей штрафной, не дав замкнуть подачу с фланга. Арбитр Мартин Аткинсон не стал даже смотреть эпизод.

«VAR может работать лучше. Это была пограничная ситуация. Почему бы не потратить 20 секунд, чтобы пересмотреть эпизод? Такое случается, это футбол, я не считаю, что пенальти нужно ставить после любого контакта», — цитирует Аспиликуэту Sky Sports.

После шести матчей лондонцы находятся на шестом месте с девятью очками, манкунианцы расположились на 15-й позиции с семью очками и одной игре в запасе.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир