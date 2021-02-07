Ван Перси восхитился игрой Фернандеша за «МЮ»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси в своем Twitter восхитился игрой полузащитника Бруну Фернандеша.

«Дамы и господа, Бруну Фернандеш — огонь. Приятно смотреть на его игру. Интересно, сколько бы голов Робин ван Перси забил с ним в центре поля», — написал голландец.

В текущем сезоне 26-летний португалец провел 23 матча в АПЛ, отметившись 13 голами и 9 результативными передачами.