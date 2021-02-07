Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Ван Перси восхитился игрой Фернандеша за «МЮ»

11:09
Теги:

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси в своем Twitter восхитился игрой полузащитника Бруну Фернандеша.

«Дамы и господа, Бруну Фернандеш — огонь. Приятно смотреть на его игру. Интересно, сколько бы голов Робин ван Перси забил с ним в центре поля», — написал голландец.

В текущем сезоне 26-летний португалец провел 23 матча в АПЛ, отметившись 13 голами и 9 результативными передачами.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир